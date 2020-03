Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim - Container gerät in Brand

Lampertheim (ots)

Am Sonntag (01.03.2020) geriet auf dem Gelände einer Firma in Lampertheim ein Container in Brand. Um 22:25 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes den Feuerschein auf dem Firmengelände im Wilhelm-Herz-Ring und informierte die Polizei. Die alarmierten Feuerwehren aus Worms und Lampertheim konnte das Feuer löschen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Was den Brand ausgelöst hat, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Gefertigt: EPHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

