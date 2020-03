Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kelsterbach (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 29.02.2020, gegen 17:30 Uhr bis Sonntag, den 01.03.2020, um 15:15 Uhr ereignete sich in Kelsterbach in der Ritterspornstraße 3 ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw, BMW, Typ 3er, Farbe Silber an der vorderen linken Stoßstange, sowie Radkasten beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107-71980 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Kelsterbach



Telefon: 06107-71980

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell