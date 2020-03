Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht

64579 Gernsheim (ots)

Gernsheim: Am Freitag (28.02.) zwischen 10:45 bis 11:10 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Renault Kangoo, der in der Einsiedlerstraße Höhe Nr. 32 am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Hierbei wurde der linke Außenspiegel abgefahren und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400,-EUR.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/ 9343-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

PSt. Gernsheim

Darmstädter Straße 28

64579 Gernsheim



Telefon: 06258/ 9343-0

Telefax: 06258/ 9343-15

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell