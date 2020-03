Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht mit hohen Sachschaden: Unfallverursacher von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt Innenstadt (ots)

Am Samstag den 29.02.2020 kam es gegen 21:00 Uhr in der Dieburger Straße in Fahrtrichtung Dieburg kurz hinter der Kreuzung Heinheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher streifte ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Durch den Unfall wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen dunkelblauen Suzuki Swift, der seitlich einen größeren Streifschaden haben müsste.

Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder dem möglichen Verursacher machen können. Falls das beschädigte Fahrzeug festgestellt wird, wird ebenfalls um Mitteilung gebeten.

