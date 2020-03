Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht vom 29.02.2020 in Bensheim

Bensheim (ots)

Am Samstag, den 29.02.2020, kam es zwischen 14:35 Uhr und 14:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Bensheim in der Europa-Allee 7-9. Dabei beschädigte ein Pkw den Pkw der Geschädigten der ordnungsgemäß auf einem Parkplatz der Europa Apotheke abgestellt war.

Es ist zu vermuten, dass der unbekannte Pkw beim Ein-oder Ausparken den Pkw der Geschädigten hinten links beschädigt hat. Bei dem Geschädigten PKW handelt es sich um einen grauen PKW Ford. Bei dem Verursacher Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen PKW

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf circa 2000,-EUR.

Zeugen die sachdienliche Hinweise bezüglich des flüchtigen Unfallverursachers geben können werden gebeten sich telefonisch auf hiesiger Dienststelle, der Polizeistation Heppenheim, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim



Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell