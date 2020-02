Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt-Steinbuch: Verkehrsunfall mit Verletzten

Michelstadt (ots)

Am Samstagnachmittag, 29. Februar befuhren zwei Fahrzeuge die Kreisstraße 50 in Steinbuch aus Richtung Steinbach kommend. Die 34-jährige Fahrerin aus Höchst beabsichtigte nach links in ein Grundstück abzubiegen. Der hinter ihr fahrende 29-jährige Michelstädter registrierte mutmaßlich den anstehenden Abbiegevorgang nicht und setzte seinerseits zum Überholen an. Während des Abbiegevorgangs kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Die beiden Fahrer sowie die fast 90-jährige Beifahrerin des vorderen PKW wurden dabei verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000,- EUR.

