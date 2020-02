Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: 67-jähriger Klaus Mecke aus Reinheim vermisst

Groß- Umstadt/ Reinheim (ots)

Seit Freitagnachmittag (28.02.) wird der 67-jährige Klaus Mecke aus Reinheim vermisst. Letztmalig wurde Herr Mecke gegen 13.00 Uhr in dem Kreiskrankenhaus Groß- Umstadt gesehen. Herr Mecke benötigt dringend Medikamente und befindet sich eventuell in einer hilflosen Lage. Beschrieben wird Herr Mecke: Scheinbares Alter 65 Jahre, 185 cm groß, schlanke Statur, graue kurze Haare, grauer Bart, trägt eine Brille mit silberfarbenen Gestell, bekleidet war Herr Mecke mit einer grauen Jacke und dunkler Hose. Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Herrn Mecke bitte an die Polizeistation in Dieburg (Tel.: 06071-96560), den Notruf "110" oder jede andere Polizeidienststelle.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Tel.: 06151- 9693030

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

