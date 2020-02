Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Jugendliche mit gestohlenem Auto unterwegs/Polizeihubschrauber im Einsatz

Stockstadt (ots)

Einer Autofahrerin fielen am Freitag (28.02.), gegen 12.40 Uhr, in der Ortsmitte von Goddelau, Jugendliche in einem Opel auf. Die Frau verständigte die Polizei, weil sie den Verdacht hegte, dass der Fahrer für einen Autoführerschein viel zu jung aussah.

Wie sich im Rahmen der anschließenden Ermittlungen herausstellte, wurde das Auto kurz zuvor in Gernsheim aus einer Garage im Rembrandtweg entwendet. Nach derzeitigem Kenntnisstand verwickelten Jugendliche die Halterin an der Haustür in ein Gespräch und müssen hierbei an die Fahrzeugschlüssel gelangt sein.

Bei der anschließenden Fahndung entdeckte die Polizei das entwendete Fahrzeug gegen 14.00 Uhr bei Stockstadt. Der Fahrer gab Gas, kam aber nicht weit. Im "Rosenhof" kam es zum Unfall. Der Corsa wurde beschädigt und zwei Jugendliche flüchteten sofort zu Fuß vom Unfallort. Einen 16 Jahre alten Jugendlichen konnten die Ordnungshüter direkt festnehmen. Seinen Begleiter stoppten sie gegen 14.25 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Bei der Fahndung nach ihm war auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die beiden jungen Männer werden sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben. Die Ermittlungen dauern an.

