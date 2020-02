Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Polizeibekannter Tatverdächtiger nach Festnahme in Untersuchungshaft

34-Jähriger dürfte für über 20 Diebstähle und Einbrüche in Frage kommen

Viernheim (ots)

Nach seiner Festnahme und richterlichen Vorführung am Donnerstag (27.02.) sitzt ein 34 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der mehrfach polizeibekannte Mann steht im Verdacht, seit Mitte 2019 für über 20 Diebstähle aus geparkten Autos, Firmen und Wohnungen im Stadtgebiet von Viernheim in Frage zu kommen. Unter anderem wegen eines weiteren Verfahrens hatte ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt bereits einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Viernheimer erlassen. Am frühen Donnerstagmorgen nahmen Zivilfahnder den Gesuchten schließlich an seiner Wohnanschrift festnehmen. Der 34-Jährige versuchte zwar noch, vor der drohenden Festnahme durch ein Fenster zu fliehen. Polizeikräfte konnten dies aber verhindern und den Mann überwältigen. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Ermittler ein als gestohlen gemeldetes Damenrad sicher, welches er vermutlich für seine Beutezüge genutzt hatte. Im Anschluss wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der den Festgenommenen in Haft schickte. Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Taten dauern noch an.

