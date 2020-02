Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auto aufgebrochen

Geldbörse und Headset gestohlen

Darmstadt (ots)

Kriminelle Unbekannte haben am Freitagmorgen (28.2.), gegen 8 Uhr, ihr Unwesen in der Kasinostraße, Ecke Landwehrstraße getrieben und einen dort geparkten schwarzen Opel Zafira aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginnenraum schnappten sich die Täter einen Rucksack, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Beifahrersitz lag und suchten mit ihrer Beute das Weite. Der Rucksack wurde in wenigen Metern Entfernung wiedergefunden, jedoch fehlte von der Geldbörse sowie einem Headset jede Spur. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen. Gleichzeitig warnt die Polizei erneut dringend: Lassen Sie zu keinem Zeitpunkt Wertgegenstände im Auto zurück!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell