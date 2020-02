Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Einbruch in Geschäft

Täter schmeißen Scheibe ein und erbeuten Tageseinnahmen

Fürth (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (26.-27.2.) haben noch unbekannte Täter ein Verkaufsgeschäft in der Erbacher Straße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen Mittwochnachmittag, 17.30 Uhr und 6 Uhr des darauffolgenden Morgens eingegrenzt. In diesem Zeitraum hatten die Kriminellen, mutmaßlich mit einem Stein, die Fensterscheibe des Ladens eingeworfen und sich somit gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft. Dort begaben sie sich auf die Suche nach Beute, wurden fündig und flüchteten mit den Tageseinnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet konnte, wird gebeten , sich mit den Beamten des Kommissariats 21/22, unter der Rufnummer 06252/7060, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell