Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Lebensmittelladen überfallen

Unbekannter droht mit Messer

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag (27.2.) einen Lebensmittelladen in der Freitagsgasse überfallen. Zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr war der Mann über den Verkaufsraum in das rückwärtige Büro gelangt, hatte dort die Angestellte mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Mit den Tageseinnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro sowie einem Laptop trat er im Anschluss umgehend die Flucht an. Die 50-jährige Mitarbeiterin blieb glücklicherweise unversehrt, wurde jedoch infolge des erlittenen Schocks vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Kriminelle wurde auf etwa 30 Jahre geschätzt. Er hatte eine kräftige Statur und ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Zum Zeitpunkt seiner Flucht war er mit einer dunklen Wollmütze und einer dunklen Jacke bekleidet. Die Ermittler des Kommissariats 10 in Darmstadt bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, sich unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

