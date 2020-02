Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eskaliert

Heppenheim (ots)

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist in der Nacht zum Freitag (28.02.) in der Darmstädter Straße eskaliert. Gegen 0.50 Uhr alarmierten Zeugen aus einem dortigen Bistro die Polizei, nachdem ein 46-Jähriger und ein 54 Jahre alter Mann aufeinander losgegangen waren. Nach ersten Erkenntnissen kam es zunächst in dem Gastraum zu einem verbalen Streit zwischen den beiden. Anschließend flogen die Fäuste, zudem besprühte der Ältere seinen Kontrahenten mit Pfefferspray. Hierbei wurden zwei unbeteiligte Gäste verletzt. Die Auseinandersetzung zwischen den Männern aus Heppenheim verlagerte sich anschließend vor das Anwesen, wo beide schließlich von alarmierten Polizeistreifen festgenommen werden konnten. Sie waren zum Teil stark alkoholisiert (0,5 und 1,3 Promille) und kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Beide müssen sich jetzt in den eingeleiteten Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.

