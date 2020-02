Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Kleber auf Scheibenwischer geschmiert

Michelstadt (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Sonntag (23.02.) vermutlich Sekundenkleber auf die Scheibenwischer eines blauen Ford Kuga geschmiert. Wie erst später angezeigt wurde, war das Auto zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr auf dem Bienenmarkt Parkplatz abgestellt. Als die Fahrerin zurückkam, merkte sie, dass die Scheibenwischer an der Frontscheibe festklebten. Nur mit Gewalt konnten diese wieder gelöst werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 bei der Polizeistation Erbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell