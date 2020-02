Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Berauscht am Steuer?

Polizei nimmt 35-jährige Autofahrerin vorläufig fest

Rimbach (ots)

Wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss muss sich eine 35 Jahre alte Autofahrerin nach ihrer Festnahme am Donnerstagmittag (27.02.) strafrechtlich verantworten. Gegen 11 Uhr stoppte eine Streife der Polizeistation Heppenheim die junge Frau in der Staatsstraße und unterzogen ihr einer Kontrolle. Hierbei stellten die Polizisten deutliche Anzeichen bei der Fürtherin fest, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein anschließender Drogentest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Die 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf die Wache gebracht. Hier musste sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, zudem erstatteten die Beamten Anzeige. Ob sie wirklich berauscht am Steuer saß, wird das Ergebnis der nun folgenden Blutuntersuchung zeigen.

