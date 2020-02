Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

11-jähriger Junge leicht verletzt

Bensheim (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmittag (26.02.) hat die Polizei die Ermittlungen übernommen und fahndet nach einem hellblauen, älteren Kombi. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 11-jähriger Junge die Taunusstraße in der Nähe der Einmündung zum Berliner Ring überqueren. Hinter einem wartenden Linienbus trat er nach Zeugenaussagen auf die Straße und wurde von einem abbiegenden, hellblauen Kombi mit Heppenheimer Kennzeichen angefahren. Der Schüler kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Das ältere Fahrzeug entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um das Kind gekümmert zu haben, und fuhr in Richtung Geschwister-Scholl-Schule davon. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zu dem flüchtigen Auto machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0.

