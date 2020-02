Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Täter gehen leer aus

Groß-Umstadt (ots)

Kriminelle versuchten am Montagmittag (24.02.), gegen 14.20 Uhr, in eine Lagerhalle in der Robert-Bosch-Straße einzubrechen. Hierbei scheiterten sie bei ihrem Vorhaben ein Fenster aufzuhebeln, woraufhin die Unbekannten das Weite suchten.

Die Flüchtigen hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

