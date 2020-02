Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bewohner vertreibt Einbrecher

Darmstadt (ots)

Am Dienstagabend (25.02.), gegen 20.20 Uhr, rückte eine Wohnung am Steubenplatz in das Visier eines Kriminellen.

Hierbei versuchte er, mit einem Steinwurf auf die Terrassentür, ins Innere der Wohnung zu gelangen. Gerade als der ungebetene Gast durch das eingeworfene Loch griff, um die Tür zu öffnen, leuchtete der 29 Jahre alte Bewohner, der vermutlich durch den Lärm wachsam wurde, den Kriminellen mit einer Taschenlampe an. Daraufhin ließ der Mann von der Tür ab und flüchtete in Richtung Bleichstraße.

Der Flüchtige soll circa 1,60 - 1,70 Meter groß sein. Zur Tatzeit war er schwarz gekleidet und trug eine rote Kopfbedeckung.

Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2410

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell