Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimhorn: Nagelköder im Wald entdeckt

Polizei sucht Zeugen und bittet Hundebesitzer zur Vorsicht

Rimhorn (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag (20.02.) haben Zeugen auf der Rimhorner Höhe einen mit Nägel gespickten Köder entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen ging ein Hundebesitzer gegen 9 Uhr mit seinen beiden Hunden im dortigen Bereich Gassi. An einer Lichtung schlugen die Tiere an und der Hundehalter entdeckte ein Fleischbällchen, das mit Nägeln gespickt war. Die Vierbeiner hatten den Köder nicht gegessen und blieben unverletzt. Eine Absuche im betroffenen Gebiet verlief ergebnislos. Über die Gemeinde Lützelbach wurde die Polizei informiert und ein Verfahren eingeleitet. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Höchst zu melden (06163/941-0). Zudem bittet die Polizei Hundehalter zur erhöhten Vorsicht.

