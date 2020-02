Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Von der Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Am Morgen des 26.02.2020 ereignete sich in der Schillerstraße in Heppenheim, vermutlich in Höhe der Theodor-Storm-Straße, ein Verkehrsunfall. Ein weißer Kleinwagen erfasste hierbei einen jugendlichen Fußgänger, der die Straße überquerte. Der Fahrzeugführer stieg aus und erkundigte sich nach dem Zustand des Jugendlichen. Nach einem kurzen Gespräch setzten beide ihren Weg fort, ohne Personalien bzw. Erreichbarkeiten auszutauschen, da der Jugendliche zunächst keine Schmerzen verspürte. Wenig später setzten bei dem Fußgänger dann doch Schmerzen ein, sodass er sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Die Personalien des Jugendlichen stehen fest. Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um einen ca. 20-30 Jahre alten Mann handeln. Zeugen des Verkehrsunfalls, sowie der Fahrzeugführer, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 - 7060 zu melden.

Berichterstatter: POK Reinhard

Bowitzky, KHK

