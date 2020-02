Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Jugendlicher hat Handtasche im Visier

Riedstadt-Erfelden (ots)

Auf die Handtasche einer 76 Jahre alten Seniorin hatte es am Dienstagabend (25.02.), gegen 17.00 Uhr, in der Auestraße, ein Jugendlicher abgesehen. Der Unbekannte packte die Frau unvermittelt am Handgelenk und versuchte ihr die Tasche zu entreißen. Die 76-Jährige setzte sich lautstark zur Wehr, worauf der Kriminelle von ihr abließ und ohne Beute in Richtung Leeheimer Straße flüchtete. Die Seniorin wurde bei der Tat leicht verletzt.

Der Tatverdächtige ist etwa 16 Jahre alt und war dunkel gekleidet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

