Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Einbrecher macht zu viel Lärm

Bischofsheim (ots)

Ein Wohnhaus in der Georg-Fischer-Straße geriet am Dienstagabend (25.02.), gegen 20.00 Uhr, in das Visier eines Kriminellen.

Beim Versuch ein Fenster aufzuhebeln verursachte der ungebetene Besucher aber einen solchen Lärm, dass eine Nachbarin auf die Tat aufmerksam wurde. Als der Unbekannte bemerkte, dass man ihn auf frischer Tat ertappte, flüchtete er unerkannt vom Tatort. Am Fenster entstand allerdings ein Schaden von zirka 1000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell