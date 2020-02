Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Auseinandersetzung in Gemeinschaftssunterkunft für Geflüchtete/22-Jähriger mit Stichverletzung in Klinik

Rüsselsheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten in der Nacht zum Mittwoch (26.02.), gegen 1.20 Uhr, zwei 22 und 35 Jahre alte Männer in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete im Waldweg aneinander. Im Zuge des Streits soll der 35 Jahre alte Bewohner nach derzeitigem Ermittlungsstand seinen jüngeren Kontrahenten mit einer Schere angegriffen haben. Der 22-Jährige erlitt hierbei eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers und wurde in eine Klinik eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Angreifer flüchtete zunächst aus der Unterkunft, konnte aber anschließend bei seiner Rückkehr von der Polizei festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie dem genauen Hergang des Geschehens aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell