Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Täter auf grünem Damenrad

Polizei prüft Tatzusammenhang

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Viernheim (ots)

Ein bislang noch nicht identifizierter Dieb hatte es am Dienstagnachmittag (25.02.) auf ein abgestelltes Auto in der Straße "Großer Stellweg" abgesehen. Gegen 15.15 fuhr der Unbekannte auf einem grünen Damenrad auf den Hof einer dortigen Firma. Aus einem dort abgestellten Auto entwendete er anschließend eine Ledertasche vom Rücksitz und flüchtete mit seiner Beute. Der Kriminelle war unter anderem mit einer beigefarbenen Jacke sowie einer dunklen Mütze ohne Bommel bekleidet und hatte einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Am Lenker seines Rades hing ein Fahrradkorb.

Die Ermittler der Polizei in Viernheim haben Strafanzeige erstattet und prüfen einen Zusammenhang mit einer gleichgelagerten Tat in der Zeit von Samstag (22.02.) bis Montag (24.02.). Hier wurde ebenfalls in der Straße "Großer Stellweg" ein geparktes Auto ins Visier genommen und eine Sporttasche von der Rückbank gestohlen. Hinweise nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe unter der Rufnummer 06204/9377-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell