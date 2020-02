Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Lastwagen im Graben

Darmstadt (ots)

Am Dienstagmittag (25.02.) kam es gegen 12.40 Uhr zu einem Unfall auf der Frankfurter Landstraße (B 3), bei dem ein mit Kies beladener Lastwagen von der Fahrbahn abkamen und in der Folge in eine Böschung kippte. Sowohl der 32-Fahrer als auch sein 28-jähriger Beifahrer konnten sich selbständig aus dem Fahrerhaus befreien und blieben unverletzt. Der Schaden wird nach ersten Feststellungen auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Im Zuge Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten, die bis in den späten Nachmittag andauerten, musste die Frankfurter Landstraße in Höhe der Unfallstelle teilweise kurzzeitig einseitig gesperrt werden.

