Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher entwenden mehrere Tausend Euro

Darmstadt (ots)

Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Blumenthalstraße rückte am Montag (24.02.) im Zeitraum zwischen 10.00 und 12.00 Uhr in das Visier von Kriminellen.

Als der Bewohner das Haus verließ, nutzten die ungebetenen Gäste die Gunst der Stunde und verschafften sich über die Terrassentür Zutritt ins Wohnungsinnere. Hierbei durchwühlten die Unbekannten die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

