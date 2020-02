Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Grauer Audi A 4 Avant gestohlen (BT-L 3911)/Weitere Tat bei Maria Einsiedel

Gernsheim (ots)

Ein Jugendhaus bei Maria Einsiedel geriet in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (23.02.) und Montagvormittag (24.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen in das Gebäude ein und entwendeten dort unter anderem 80 Euro aus einer Jacke an der Garderobe. Hierbei erlangten sie aus einer weiteren Jacke auch einen Fahrzeugschlüssel und erbeuteten damit anschließend einen vor dem Jugendhaus geparkten grauen Audi A 4 Avant, mit dem Kennzeichen BT-L 3911.

In jüngster Vergangenheit wurden der Polizei bereits drei Eigentumsdelikte bei der in unmittelbarer Nähe befindlichen katholischen Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena angezeigt (wir haben berichtet).

Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Tatzusammenhang aus und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Audi geben können, um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell