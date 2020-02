Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Drei Personen nach Auseinandersetzung verletzt

Münster (ots)

Mitarbeiter einer Tankstelle in Dieburg meldeten in der Nacht zum Samstag (21.-22.02.), gegen 05.00 Uhr, einen verletzten Mann auf dem Tankstellengelände. Der 31-Jährige bat um ärztliche Hilfe, da er erhebliche Verletzungen im Bauchbereich aufwies. Umgehend begab sich eine Polizeistreife zum Tankstellengelände.

Im Zuge der ersten polizeilichen Ermittlungen konnten die Beamten Hinweise auf eine Auseinandersetzung in einem Hotel in der Leibnizstraße in Münster gewinnen, an der auch der Verletzte beteiligt gewesen sein soll. Dort trafen die Beamten bei einer Fahrzeugüberprüfung, die in diesem Zusammenhang stattfand, auf einen weiteren Mann, der ebenfalls eine Stichverletzung hatte. In beiden Fällen besteht keine Lebensgefahr. Die Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungstand war ruhestörender Lärm, in einer von mehreren Personen genutzten Unterkunft, ausschlaggebend für eine Auseinandersetzung. Bei dieser sollen sich drei Personen, darunter die zwei Angetroffenen, verletzt haben.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Darmstadt übernommen. Die genauen Hintergründe der Tat sowie die Tatbeteiligung der Bewohner der Unterkunft sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

