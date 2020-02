Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Kindergarten und Vereinsheim

Rüsselsheim (ots)

Ein Kindergarten sowie ein angrenzendes Vereinsheim eines Fußballvereins im Hessenring, gerieten in der Nacht zum Montag (24.02.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zugang in den Kindergarten. Im Gebäude hebelten und traten die ungebetenen Besucher weitere Türen auf und gelangten so auch in ein Büro und in das angrenzende Vereinsheim. Den Langfingern fiel eine geringe Menge Bargeld in die Hände. Der Schaden am Inventar beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 600 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

