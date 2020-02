Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim

Bürstadt: Transporter mit Beute nach Einbruch aufgefunden

Ermittler suchen Zeugen

Lampertheim / Bürstadt (ots)

Nachdem es Kriminelle auf ein Umspannwerk in der RWE-Siedlung in Lampertheim abgesehen hatte, konnten Polizeistreifen im Rahmen der Fahndung einen Transporter mit der mutmaßlichen Beute in Bürstadt auffinden. Gegen 2 Uhr verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter Zutritt zu dem Gelände im Stadtteil Rosengarten. Hier entwendeten sie nach derzeitigen Erkenntnissen sechs Kabeltrommeln, schafften diese vom Anwesen, entfernten die Kabel und ließen die leeren Trommeln zurück. Anschließend flüchteten die Unbekannten zunächst unerkannt vom Tatort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten Polizeikräfte einen mit dem vermutlichen Diebesgut beladenen Transporter in der Straße "An den Acht Morgen" in Bürstadt feststellen. Ermittlungen ergaben, dass es sich hierbei um das Fluchtfahrzeug handeln dürfte. Der Wagen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell