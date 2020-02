Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim: Zeugen gesucht

Lampertheim (ots)

Am Samstag (22.02.) gegen 12 Uhr, überholte in der Römerstraße, in Höhe der Domgasse, ein Transporter einen PKW und befuhr hierbei unerlaubt den Geh-/Radweg. Eine Fußgängerin, die sich mit einem Kinderwagen zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg befand, konnte nur durch Zurückziehen des Kinderwagens einen Zusammenstoß mit dem Transporter verhindern. Nach dem Vorfall entfernte sich der Transporter in Richtung Neuschloss. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Fußgängerin mit dem Kinderwagen, werden gebeten sich mit der Polizei in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206-94400 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim



Matthias Rau, PHK



Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell