Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt, Heimstättensiedlung, Brand an Wohnhaus

Darmstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22./23.02.) wurde um kurz nach 00:30 Uhr bei der Rettungsleitstelle durch einen der Bewohner eines Einfamilienhauses ein Brand am Gebäude gemeldet. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Darmstadt schnell gelöscht werden. Die vier Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen und kamen im Anschluss bei Freunden unter. Das Haus ist momentan nicht mehr bewohnbar. Der Brand ist nach ersten Erkenntnissen im Bereich der neben dem Haus abgestellten Mülltonnen ausgebrochen und hat die angrenzende Hauswand stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt. Da eine Brandstiftung als Brandursache in Betracht kommt, werden Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum im Bereich der Heimstättensiedlung verdächtige Personen aufgefallen sind, gebeten, sich beim 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-3710 zu melden. Die weiteren Ermittlungen erfolgen am Montag durch das Kommissariat 10. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

