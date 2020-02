Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Am Bahnhof randaliert

Polizei sucht Fahrradeigentümer

Lampertheim (ots)

In der Nacht zum 8. Februar haben mehrere Jugendliche am Bahnhof randaliert. Die Ermittler der Polizei in Lampertheim suchen jetzt die rechtmäßigen Eigentümer dreier sichergestellter Fahrräder. Gegen 1.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem die Unbekannten unter anderem vier Fahrräder aus den Fahrradständern gerissen und sie in die Unterführung geworfen hatten. Beim Eintreffen der herbeigeeilten Streifen flüchteten die zwei bis drei jugendlichen Täter und rannten in Richtung Bovierstraße davon. Die Räder wurden vorläufig sichergestellt, eins konnte bereits wieder ausgehändigt werden. Wem sind die anderen drei Velos bekannt? Wer hat Hinweise zu den rechtmäßigen Eigentümern oder den flüchtigen Tätern? Hinweise werden unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegengenommen.

