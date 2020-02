Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbrecher flüchten unerkannt

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Nach einem Einbruch in der Bahnhofstraße haben Kriminelle mit ihrer Beute unerkannt das Weite gesucht. In der Nacht zum Freitag (21.02.) hatten sich die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zum Inneren einer Bäckerei verschafft. Gegen 5 Uhr entdeckten Zeugen die Spuren der Eindringlinge und verständigten die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge reicht der Tatzeitraum bis circa 18.50 Uhr am Vorabend zurück. Bei der Suche nach Beute brachen sie einen Tresor aus der Verankerung und entwendeten ihn samt Inhalt. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

