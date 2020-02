Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Rollerdiebe in der Siemensstraße

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (19.-20.2.) hatten noch unbekannte Täter in der Siemensstraße nichts Gutes im Sinn und sich an zwei Motorrollern zu schaffen gemacht. Beide Roller, vom Hersteller Piaggio und Peugeot waren in einer Tiefgarage abgestellt. Bei dem mutmaßlichen Versuch, beide Fahrzeuge zu entwendeten, verursachten die Kriminellen unter anderem durch das Abmontierten der Lenksäulenverkleidung und der Zerstörung der Zündschlösser einen Schaden von mindestens 550 Euro. Aus noch nicht bekannten Gründen ließen die Unbekannten von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten. Möglicherweise konnten sie bei ihrem kriminellen Treiben beobachtet werden? Die Ermittlungsgruppe -City von der Darmstädter Polizei ist mit beiden Fällen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Zeugenhinweise entgegen.

