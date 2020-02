Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Mörlenbach (ots)

Nach einem Einbruch in der Nacht zum Freitag (21.02.) hat das Kommissariat 21/22 die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 18 Uhr am Donnerstag und circa 4.30 Uhr am folgenden Morgen trieben die Kriminellen in der Edertalstraße im Ortsteil Bonsweiher ihr Unwesen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie die Eingangstür auf, um in den Verkaufsraum einer dortigen Bäckerei einzudringen. Im Inneren hatten sie es auf den Tresor abgesehen, den sie komplett entwendeten. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend das Weite. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell