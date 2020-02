Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Schmuck und Uhr bei Einbruch entwendet

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Bei einem Einbruch in ein Anwesen in der Gartenstraße haben bislang noch unbekannte Täter am Donnerstag (20.02.) Schmuck und eine Uhr entwendet. In der Zeit von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr drangen die Kriminellen durch eine aufgehebelte Balkontür in das Innere des Hauses ein und durchsuchten mehrere Zimmer. Hierbei erbeuteten sie eine noch nicht bekannte Menge an Schmuck sowie eine hochwertige Uhr. Der genaue Wert des Diebesgutes steht ebenfalls noch nicht fest. Mit ihrer Beute suchten die Täter im Anschluss unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06252/706-0 auf Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell