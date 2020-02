Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zivilstreife angehupt und rasant überholt/Zwei Autofahrer mit Verdacht auf Drogeneinfluss am Steuer

Rüsselsheim (ots)

Zweimal haben Autofahrer am Donnerstagnachmittag (20.02.) unfreiwillig eine Zivilstreife der Polizei auf sich aufmerksam gemacht.

Gegen 15.30 Uhr begegneten sich die Ordnungshüter sowie ein 19 Jahre alter Autofahrer in der Georg-Bärsch-Straße an einer Engstelle. Der 19-Jährige und sein Beifahrer hatten offenbar den Eindruck, dass es im Begegnungsverkehr mit dem Polizeifahrzeug zu knapp zugegangen sei. Während der Beifahrer daraufhin im Fahrzeug wild gestikulierte, betätigte der 19-Jährige dauerhaft die Hupe.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung ergaben sich anschließend Hinweise darauf, dass der Wagenlenker offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Er räumte den vorherigen Konsum von Marihuana ein. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Gegen 17.00 Uhr wurde die gleiche Zivilstreife dann in der Adam-Opel-Straße rasant von einem 36 Jahre alten Autofahrer überholt. Die Polizisten stoppten auch ihn und stellten fest, dass er nicht im Besitz in einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Mann räumte den vorherigen Konsum von Marihuana ein. Es folgte auch in diesem Fall eine Blutentnahme.

Beide Fahrzeugführer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Den 36-Jährigen zudem ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell