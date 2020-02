Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Biblis (ots)

Zwischen Mittwochabend (19.02.) und Donnerstagmorgen (20.02.) haben bislang noch unbekannte Täter versucht, in ein Bistro in der Darmstädter Straße einzudringen. Gegen 9 Uhr bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die sich seit 18 Uhr am Vorabend an der Eingangstür zu der Gaststätte zu schaffen gemacht hatten. Es gelang den Unbekannten nach derzeitigen Erkenntnissen nicht, in das Anwesen einzudringen. Ohne Beute mussten die Täter das Weite suchen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen. Zudem wird geprüft, ob ein Zusammenhang mit einer gleichgelagerten Tat in Biblis besteht.

