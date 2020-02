Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Zwei Autos im Fokus Krimineller

Schwarzer Mercedes gestohlen (DA-FI 1977)

Pfungstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (19.02.) rückten zwei schwarze Autos, der Marke Mercedes, in der Bürgermeister-Lang-Straße und in der Kaplaneigasse in das Visier von Kriminellen.

Sie entwendeten auf bislang unbekannte Art und Weise einen schwarzen Mercedes, Modell C 300 4Matic, vom Parkplatz des Anwesens in der Bürgermeister-Lang-Straße. An dem Auto ist das Kennzeichen DA-FI 1977 angebracht.

Der geparkte Mercedes in der Kaplaneigasse wurde durch die Kriminellen ebenfalls angegangen. Als der Besitzer, gegen 02.00 Uhr, einen Warnton auf sein Handy bekam, ging er sofort ans Fenster und sah daraufhin drei Unbekannte in Richtung Feldrand flüchten.

Ob die Fälle zusammenhängen, prüft das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib des entwendeten Autos geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell