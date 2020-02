Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Rohrheim: Ermittlungen nach versuchtem Einbruch in Bistro

Groß-Rohrheim (ots)

Ein Bistro in der Kornstraße wurde in der Nacht zum Donnerstag (20.02.) von bislang noch unbekannten Tätern heimgesucht. Zwischen 22.30 Uhr am Mittwoch und 10.30 Uhr am folgenden Vormittag versuchten die Kriminellen, die Zugangstür zum Gastraum der Gaststätte aufzuhebeln. Als dies aufgrund der Robustheit der Tür scheiterte, suchten die Täter ohne Beute das Weite. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

