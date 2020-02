Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 62-Jährige mit 2,83 Promille am Steuer gestoppt

Anzeige und Ermittlungsverfahren

Darmstadt (ots)

Beamte des 2.Polizeireviers haben am Mittwochnachmittag (19.2.), gegen 14.30 Uhr,eine 62 Jahre alte Frau mit 2,83 Promille am Steuer ihres Autos in der Eschollbrücker Straße gestoppt. Der Nachmittag endete für die Darmstädterin auf der Polizeiwache. Dort wurde ihr Blut entnommen und der Führerschein sichergestellt. Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr wird sich die 62 -Jährige nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell