Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Spielekonsolen bei Wohnungseinbruch entwendet

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Heppenheim hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Zwischen 8 Uhr und 14 Uhr am Mittwoch (19.02.) drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam durch die Wohnungstür in das Anwesen in der Ludwigstraße ein. Hier entwendeten sie zwei Spielekonsolen im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

