Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Geldbeutel aus Handtasche entwendet

Höchst (ots)

Bislang noch unbekannte Diebe hatte es am Mittwochvormittag (20.02.) auf die Geldbörse einer 82 Jahre alten Frau abgesehen. Die Täter nutzten zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr in dem Discounter in der Wernher-von-Braun-Straße eine kurze Ablenkung der Seniorin, die im Bereich der Kasse mit einer Angestellten im Gespräch war. Aus der am Einkaufswagen hängenden Handtasche entwendeten die Kriminellen das Portemonnaie mit circa 300 Euro Bargeld, Bankkarten sowie weiteren persönlichen Dokumenten. Die Polizei in Höchst hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Diese werden unter der Rufnummer 06163/941-0 entgegengenommen.

