Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Polizei sucht Zeugen nach zwei gleichgelagerten Vorfällen

Birkenau (ots)

Die Ermittler der Polizei in Heppenheim suchen nach zwei gleichgelagerten Vorfällen an der Langenberghalle in der Bergstraße nach Zeugen. Ein 39-Jähriger hat heute bei der Kriminalpolizei Strafanzeige erstattet, nachdem er am frühen Mittwochmorgen (19.02.) sowie bereits vor etwa anderthalb Monaten von einem vermutlich gleichen unbekannten Täter bedroht und rassistisch beleidigt wurde. Der maskierte Kriminelle sprach den Mann gegen 4 Uhr vor der Tür der Halle an. Er hatte einen schwarzen Baseballschläger in der Hand und beleidigte den 39-Jährigen aufgrund seiner Herkunft und Hautfarbe.

Laut Aussage des Mannes soll sich ein gleicher Vorfall bereits vor etwa 1 ½ Monaten ereignet haben, als er gegen 22 Uhr in der Halle arbeitete. Der Tatverdächtige ist mit 1,90 bis 2,00 Meter auffallend groß und soll auffallend grüne Augen haben. Er war in beiden Fällen mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Mund und Nase waren unter einem Tuch verborgen, die Kapuze ins Gesicht gezogen. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen, denen der Beschriebene bereits im Umfeld der Halle aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität haben. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/706-0 erreichbar.

