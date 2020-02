Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Feinstaubkontrolle in der Landgraf-Georg-Straße

Darmstadt (ots)

Am Dienstag (18.02.), in der Zeit zwischen 16.00 und 19.00 Uhr, stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen sowie der Kommunalpolizei Darmstadt im Rahmen einer Feinstaubkontrolle insgesamt 22 Fahrzeuge in der Landgraf-Georg-Straße.

Bei acht Lastwagen und einem Auto fehlten die Feinstaubplaketten. Die Fahrer erwarten nun Bußgelder von bis zu 80 Euro sowie jeweils ein Punkt in Flensburg. Zwei ausländische Brummifahrer mussten zudem wegen Verstoßes gegen das Durchfahrtsverbot Sicherheitsleistungen an Ort und Stelle entrichten.

An einem Auto bemerkten die Ordnungshüter eine gefälschte HU-Plakette und einen gefälschten Stempel im Fahrzeugschein. Dem Wagenlenker wurde die Weiterfahrt von der Polizei untersagt. Die Kennzeichen und der Fahrzeugschein wurden sichergestellt.

Auf den Mann kommt jetzt ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung zu.

