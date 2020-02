Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bürogebäude zweimal von Einbrechern heimgesucht

Darmstadt (ots)

Gleich zweimal haben Einbrecher ein Bürogebäude in der Rheinstraße, nahe Ecke Goebelstraße, heimgesucht und Beute gemacht. Die Tatzeiten werden von den Ermittlern zwischen Sonntagnachmittag (16.2.) und Montagmorgen (17.2.) sowie zwischen Dienstagabend (18.2.) und Mittwochmorgen (19.2.), eingrenzt. Bei ihrem ersten ungebetenen Besuch hatten sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang zu den Räumen verschafft und dort nach Beute gesucht. Dabei wurden sie fündig und entwendeten unter anderem eine Drohne. Doch dem nicht genug. Als die Kriminellen in der vergangenen Nacht wiederholt in die Räume eindrangen, ließen sie weitere Elektroartikel und einen Tresor mitgehen, in dem sich Bargeld befand. Auch ein Autoschlüssel fiel den Unbekannten in die Hände, passend zu einem in Tatortnähe geparkten schwarzen VW T5, mit dem die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen DA-PW 220 angebracht. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die zu den Tatzeiten und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690, nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell