Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Portemonnaie und Schachfiguren bei Einbruch entwendet

Bürstadt (ots)

Bei dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Siegfriedstraße haben bislang noch unbekannte Täter ein Portemonnaie und Schachfiguren entwendet. Gegen 5.30 Uhr drangen die Kriminellen durch die Eingangstür in das Anwesen ein. Im Inneren ließen sie die Geldbörse mit Bargeld, Bankkarten und Dokumenten sowie Schach-Spielfiguren aus Zinn mitgehen. Vermutlich wurden sie bei ihrer Tat von den Bewohnern gestört und ergriffen mit ihrer Beute die Flucht. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

