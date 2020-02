Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Viernheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben die Hauswand einer Kraftfahrzeugwerkstatt in der Gro-Harlem-Brundtland-Straße mit Graffitis beschmiert. Darunter befand sich auch ein Hakenkreuz. Zeugen bemerkten die Sprühereien gegen 14 Uhr am Montagnachmittag (17.02.) Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 10) hat in dem Fall die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern hat, wird um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/706-0 gebeten.

