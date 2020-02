Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen-Erbach: Polizei erleben - Eine Informationsveranstaltung für Bewerberinnen und Bewerber

Wer schon einmal die Polizeiarbeit hautnah erleben wollte, hat am Samstag, den 07. März 2020, die Möglichkeit hinter die Kulissen dieses spannenden und vielfältigen Berufs zu blicken. Unter dem Titel "Polizei erleben - Eine Informationsveranstaltung für Bewerberinnen und Bewerber" bietet die Polizeidirektion Odenwald neugierigen Frauen und Männern ab 13 Uhr die Chance ihre Fähigkeiten nicht nur bei der Spurensuche, sondern auch am Funkgerät zu testen. Damit noch nicht genug. Während dieser Informationsveranstaltung können die potenziellen Bewerberinnen und Bewerber darüber hinaus einen Streifenwagen sowie die Ausrüstung der Bereitschaftspolizei begutachten. Wer dann noch einen spannenden Einblick in die Arbeit eines Diensthundeführers bekommen möchte, kann diese Gelegenheit ebenfalls sofort vor Ort nutzen.

Für diese Informationsveranstaltung kann sich jeder bewerben, der die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen der Polizei Hessen erfüllt. Aber auch Polizeiinteressierte, ab 16 Jahren, die die Einstellungsvoraussetzungen anstreben, dürfen sich gerne bewerben.

Die Bewerbungsfrist für "Polizei erleben - Eine Informationsveranstaltung für Bewerberinnen und Bewerber" endet am Freitag, den 28. Februar 2020. Was die Bewerbung enthalten muss, kann unter folgendem Link eingesehen werden:

https://k.polizei.hessen.de/569016526

